Hentbol: Haftanın programı

14.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:42

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

16 Şubat Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Pazarspor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)

15.15 Mardin Büyükşehir Başak-Görele Belediyespor (Mardin Artuklu)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

12.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu (Celal Atik)

16.00 Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

16 Şubat Pazar:

12.00 CIP Travel Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)

19 Şubat Çarşamba:

15.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

Kaynak: AA