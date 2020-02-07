Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta maçları oynanacak.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
9 Şubat Pazar:
17.00 Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
19.00 Yalıkavak-Mardin Büyükşehir Başak (Bodrum Binnaz Karakaya)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Güneysu-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
17.00 MYK Hentbol-Spor Toto (THF)
9 Şubat Pazar:
18.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Evka-4 Naim Süleymanoğlu)