Hentbol: Haftanın programı

07.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:22

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

9 Şubat Pazar:

17.00 Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

19.00 Yalıkavak-Mardin Büyükşehir Başak (Bodrum Binnaz Karakaya)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Güneysu-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 MYK Hentbol-Spor Toto (THF)

9 Şubat Pazar:

18.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Evka-4 Naim Süleymanoğlu)

Kaynak: AA