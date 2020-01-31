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Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta maçları oynanacak.

31.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:38
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)

2 Şubat Pazar:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Yenimahalle Belediyespor (Mardin Artuklu)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Pazarspor (Çamlıca)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)

14.30 Beykoz Belediyesi Gençlik-Güneysu (Recep Şahin Köktürk)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Celal Atik)

16.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)

Kaynak: AA
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