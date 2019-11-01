Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.

01.11.2019 08:52
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

3 Kasım Pazar:

13.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)

17.00 Göztepe-CIP Travel Antalyaspor (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Görele Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Görele)

17.00 Pazarspor-Muratpaşa Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

Kaynak: AA
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