Hentbol: Haftanın programı

25.10.2019 09:02

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Yalıkavakspor (Artuklu)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Celal Atik)

27 Ekim Pazar:

13.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

Kaynak: AA