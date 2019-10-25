Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

25.10.2019 09:02
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Yalıkavakspor (Artuklu)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Celal Atik)

27 Ekim Pazar:

13.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

Kaynak: AA
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