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Hentbol grup müsabakaları Elazığ'da

Hentbol grup müsabakaları Elazığ'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Okul Sporları Gençler Hentbol Müsabakaları Elazığ'da düzenlenecek.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Okul Sporları Gençler Hentbol Müsabakaları Elazığ'da düzenlenecek.

17 - 20 Ocak tarihlerinde Okul Sporları Gençler Hentbol Grup Müsabakaları, Elazığ'ın ev sahipliğinde yapılacak. Elazığ'ı organizasyonda erkeklerde Kaya Karakaya Spor Lisesi, kızlarda Özel Elazığ OSB Bilim Teknik ve İnovasyon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kaya Karakaya Spor Lisesi temsil edecek. - ELAZIĞ

Hentbol grup müsabakaları Elazığ'da

Hentbol grup müsabakaları Elazığ'da

Hentbol grup müsabakaları Elazığ'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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