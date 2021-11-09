Hentbol Federasyonunda görev değişimi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Hentbol Federasyonu Genel Sekreterlik görevine Gökmen Teyran'ın getirildi.
Hentbol Federasyonu Genel Sekreterlik görevine Gökmen Teyran'ın getirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Mutlu Kadıoğlu'nun bugün yapılan Yönetim Kurulu kararıyla görevini Gökmen Teyran'a devrettiğini kamuoyuna bildiririz." denildi.
Kadıoğlu'na Türk hentboluna ve federasyona katkıları nedeniyle teşekkür edilen açıklamada, yeni Genel Sekreter Teyran'ın Bisiklet Federasyonu, Okul Sporları Federasyonu, Karate Federasyonu ve Triatlon Federasyonunda genel sekreterlik görevlerinde bulunduğu ifade edildi.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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