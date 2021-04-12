Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Son yarı finalistin belli olacağı müsabaka, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçı 27-26 kazanmıştı.

Kupada daha önce rakiplerini eleyen Beşiktaş Aygaz, Göztepe ve Spor Toto yarı finale yükselmişti. Yarı finallerde Göztepe ile Beşiktaş Aygaz eşleşirken Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan