Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Son yarı finalistin belli olacağı müsabaka, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçı 27-26 kazanmıştı.

Kupada daha önce rakiplerini eleyen Beşiktaş Aygaz, Göztepe ve Spor Toto yarı finale yükselmişti. Yarı finallerde Göztepe ile Beşiktaş Aygaz eşleşirken Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Töre Necip Uysal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:08:27. #1.16#
title