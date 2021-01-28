Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları başladı
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları başladı

28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:05
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları başladı

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi 3 maçla başladı.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi 3 maçla başladı.

Kupanın ilk gününde B Grubu'nda 2, D Grubu'nda ise 1 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu (Adana)

Beykoz Belediyespor-Seyhan Belediyespor: 36-24

Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 28-27

D Grubu (Tokat)

Beşiktaş Aygaz-Tokat Gençlik: 36-30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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