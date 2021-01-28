Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları başladı
28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:05
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi 3 maçla başladı.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi 3 maçla başladı.
Kupanın ilk gününde B Grubu'nda 2, D Grubu'nda ise 1 maç yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu (Adana)
Beykoz Belediyespor-Seyhan Belediyespor: 36-24
Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 28-27
D Grubu (Tokat)
Beşiktaş Aygaz-Tokat Gençlik: 36-30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar