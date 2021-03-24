Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist belli oldu
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist belli oldu

24.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:01
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist belli oldu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 3 çeyrek final rövanş maçı oynandı.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 3 çeyrek final rövanş maçı oynandı.

Beşiktaş Aygaz, Göztepe ve Spor Toto, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor arasında oynanacak çeyrek final maçının ilk ayağı 4 Nisan Pazar, rövanşı ise 13 Nisan Salı günü yapılacak.

Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 25-24 (29-31)

Beşiktaş Aygaz-Antalyaspor: 38-27 (33-28)

Göztepe-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 34-30 (27-30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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