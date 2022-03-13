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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

AA - Süha Gür - Spor
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C grubu maçları sona erdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C grubu maçları sona erdi.

Oynanan maçların ardından A Grubu'nda Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor, B Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor, C Grubu'nda ise Beşiktaş ile Antalyaspor çeyrek finale çıktı.

Müsabakaları daha önce oynanan D Grubu'nda ise Spor Toto ile Eskişehir Orman adlarını çeyrek finale yazdırmıştı.

Organizasyonda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 33-27

B Grubu:

Ümraniye Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 24-31

C Grubu:

Hatayspor-Sivas Gençlik: 37-21

Beşiktaş-Antalyaspor: 42-32

AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Beşiktaş, Hentbol, Spor, Haberler

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