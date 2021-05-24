Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanşında Spor Toto'yu deplasmanda 36-28 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanşında Spor Toto'yu deplasmanda 36-28 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da konuk ekibin 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İki takım arasında oynanan ilk maçı 28-27 Spor Toto kazanmıştı.

Yarı final rövanş mücadelesinden 36-28 galip ayrılan İzmir Büyükşehir Belediyespor, finalde Beşiktaş Aygaz'ın rakibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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