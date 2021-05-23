Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Göztepe'yi 37-27 mağlup ederek finale yükseldi.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Göztepe'yi 37-27 mağlup ederek finale yükseldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 19-12 üstünlükle tamamladı.

Yarı final ilk maçında rakibini 41-25 yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçı da kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Beşiktaş Aygaz, finalde Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi ile kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

Öte yandan mücadeleyi takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın ardından soyunma odasında hentbolcuları tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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