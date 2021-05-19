Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 27-28
Göztepe-Beşiktaş Aygaz: 25-41
Rövanş karşılaşmalarının programı
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakaları 23 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan takımlar finalist olacak.
Rövanş mücadelelerinin programı şöyle:
23 Mayıs Pazar:
17.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)
24 Mayıs Pazartesi:
15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay