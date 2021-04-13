Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 yendi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 yendi.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakasının ilk yarısı14-14 berabere sonuçlandı.
Sahasındaki ilk maçı 27-26 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, statü gereği deplasmanda daha fazla gol atan takım olarak adını yarı finale yazdırdı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın yarı finalinde Spor Toto ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar