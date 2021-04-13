Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 yendi.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakasının ilk yarısı14-14 berabere sonuçlandı.

Sahasındaki ilk maçı 27-26 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, statü gereği deplasmanda daha fazla gol atan takım olarak adını yarı finale yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın yarı finalinde Spor Toto ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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