Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 27-26 mağlup etti.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 27-26 mağlup etti.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 14-13 önde tamamladı.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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