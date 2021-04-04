Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 27-26 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 27-26 mağlup etti.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 14-13 önde tamamladı.
Karşılaşmanın rövanşı 13 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz