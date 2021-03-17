Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
17.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:45
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.
Başkentteki THF Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini de ev sahibi takım, 17-14 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak