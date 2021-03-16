Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
16.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:50
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 30-27 yendi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 30-27 yendi.
TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 14-13 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever