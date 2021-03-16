Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

16.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:50
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 30-27 yendi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 30-27 yendi.

TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 14-13 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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