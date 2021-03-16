Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
16.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:05
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Antalyaspor'u 33-28 yendi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Antalyaspor'u 33-28 yendi.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip, 20-11 üstün tamamladı.
Beşiktaş Aygaz ile Antalyaspor arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 24 Mart Çarşamba günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden