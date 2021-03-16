Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

16.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:05
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Antalyaspor'u 33-28 yendi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Antalyaspor'u 33-28 yendi.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip, 20-11 üstün tamamladı.

Beşiktaş Aygaz ile Antalyaspor arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 24 Mart Çarşamba günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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