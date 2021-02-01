Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

01.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:37
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto, Bahçelievler Belediyespor'u 43-19 mağlup etti.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto, Bahçelievler Belediyespor'u 43-19 mağlup etti.

Spor Toto bu sonuçla, grupta İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ardından ikinci sırayı aldı ve çeyrek finale yükseldi.

Kupada, A Grubu'nda Antalyaspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto ve D Grubu'nda da Beşiktaş Aygaz ile Göztepe çeyrek finale yükselen ekipler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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