Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
01.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:37
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto, Bahçelievler Belediyespor'u 43-19 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto, Bahçelievler Belediyespor'u 43-19 mağlup etti.
Spor Toto bu sonuçla, grupta İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ardından ikinci sırayı aldı ve çeyrek finale yükseldi.
Kupada, A Grubu'nda Antalyaspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto ve D Grubu'nda da Beşiktaş Aygaz ile Göztepe çeyrek finale yükselen ekipler oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük