Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

31.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:20
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 26-21 mağlup etti.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 26-21 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu müsabakaları yarın tamamlanacak. Gruptaki son maçta Spor Toto ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Bu mücadeleyi kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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