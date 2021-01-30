Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

30.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:02
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine 5 maçla devam edildi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine 5 maçla devam edildi.

Kupanın üçüncü gününde B Grubu'nda 2, A Grubu, C Grubu ve D Grubu'nda ise birer maç yapıldı.

Bugün oynanan maçların ardından A Grubu'nda Antalyaspor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'nda da Göztepe çeyrek finale yükseldi.

A Grubunda iki takımın Kovid-19 nedeniyle kupadan çekildiği belirtilirken, C Grubu'nda ise çeyrek finale kalan takımlar 1 Şubat'taki maçtan sonra belli olacak.

Kupada dünkü maçlarda gruplarında 2'de 2 yapan Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Aygaz da çeyrek finale çıkmıştı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu: (Hatay)

Antalyaspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 28-27

B Grubu: (Adana)

Beykoz Belediyespor-Nülüfer Belediyespor: 25-21

Köyceğiz Belediyespor-Seyhan Belediyespor: 30-19

C Grubu: (İstanbul)

Bahçelievler Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-34

D Grubu: (Tokat)

Tokat Gençlik-Göztepe: 28-32

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Guy Ritchie Jason Statham
Spor Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara Başakşehir Okan Buruk Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 20:05:16. #1.15#
title