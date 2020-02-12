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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Erkekler Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Göztepe'yi 33-26 mağlup eden Beşiktaş Aygaz yarı finale yükseldi.

12.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:04
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Erkekler Hentbol çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Göztepe'yi 33-26 mağlup eden Aygaz yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip ilk müsabakayı da 37-25 kazanmıştı.

Celal Atik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 18-12 önde tamamladı.

Beşiktaş Aygaz'ın Güneysu ile karşılaşacağı yarı finalde diğer eşleşmede Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.

Kaynak: AA
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