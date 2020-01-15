Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

15.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:24

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 karşılaşma yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada bugün oynanan çeyrek final ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 30-31

Nilüfer Belediyespor-Seyhan Belediyespor: 42-30

Karşılaşmaların rövanşları 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA