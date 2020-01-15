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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 karşılaşma yapıldı.

15.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:24
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler çeyrek finalinde 2 karşılaşma yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada bugün oynanan çeyrek final ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Toto-Beykoz Belediyespor: 30-31

Nilüfer Belediyespor-Seyhan Belediyespor: 42-30

Karşılaşmaların rövanşları 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA
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