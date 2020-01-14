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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu 31-26 mağlup etti.

14.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:40
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, 'yu 31-26 mağlup etti.

Celal Atik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 12-11 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Şubat Çarşamba günü Rize'de oynanacak.

Kaynak: AA
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