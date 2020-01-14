Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu 31-26 mağlup etti.
14.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:40
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu 31-26 mağlup etti.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 12-11 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Şubat Çarşamba günü Rize'de oynanacak.
Kaynak: AA
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