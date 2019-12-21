Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup mücadelesine, oynanan 6 karşılaşmayla devam edildi.
21.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:48
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup mücadelesine, oynanan 6 karşılaşmayla devam edildi.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Başkent Akademi-Spor Toto: 23-41
Tokat Gençlik-Beykoz Belediyespor: 25-38
B Grubu:
Aydın PTT-Nilüfer Belediyespor: 30-41
Göztepe-Seyhan Belediyespor: 31-28
C Grubu:
Sebenspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-38
Köyceğiz Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 36-33
Kaynak: AA
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