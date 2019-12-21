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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup mücadelesine, oynanan 6 karşılaşmayla devam edildi.

21.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:48
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler 1. tur grup mücadelesine, oynanan 6 karşılaşmayla devam edildi.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Başkent Akademi-Spor Toto: 23-41

Tokat Gençlik-Beykoz Belediyespor: 25-38

B Grubu:

Aydın PTT-Nilüfer Belediyespor: 30-41

Göztepe-Seyhan Belediyespor: 31-28

C Grubu:

Sebenspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-38

Köyceğiz Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 36-33

Kaynak: AA
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