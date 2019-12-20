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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçlarına, oynanan 5 karşılaşmayla devam edildi.

20.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:08
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler 1. tur grup maçlarına, oynanan 5 karşılaşmayla devam edildi.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Toto-Tokat Gençlik: 45-25

Beykoz Belediyespor-Başkent Akademi: 31-25

B Grubu:

Nilüfer Belediyespor-Seyhan Belediyespor: 36-26

C Grubu:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 41-30

Bahçelievler Belediyespor-Güneysu: 25-37

Kaynak: AA
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