Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçlarına, oynanan 5 karşılaşmayla devam edildi.
20.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:08
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçlarına, oynanan 5 karşılaşmayla devam edildi.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Spor Toto-Tokat Gençlik: 45-25
Beykoz Belediyespor-Başkent Akademi: 31-25
B Grubu:
Nilüfer Belediyespor-Seyhan Belediyespor: 36-26
C Grubu:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 41-30
Bahçelievler Belediyespor-Güneysu: 25-37
Kaynak: AA
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