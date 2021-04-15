Hentbol: Erkekler Süper Ligi
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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

Hentbol: Erkekler Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

ANKARA (AA) Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen karşılaşmasında İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, deplasmanda Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi'yi 30-29 yendi.

ANKARA (AA) Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen karşılaşmasında İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, deplasmanda Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi'yi 30-29 yendi.

Başkentte THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 13-13 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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