Hentbol: Erkekler Süper Lig'de Görünüm

Erkekler Hentbol Süper Lig'in ilk devresi tamamlandı.



Beşiktaş Mogaz topladığı 22 puanla ilk yarıyı lider bitirdi. Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 18 puanla ikinci, Göztepe de 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Ligin son 3 sırasında sırasıyla 6'şar puanlı takımlar Merzifon Belediyespor ve Aziziye Belediyesi Termalspor ile 5 puanlı Maliye Piyango kaldı.



Erkekler Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçları 21 Ocak 2018 Pazar günü oynanacak. İlk haftada Beşiktaş Mogaz, bay geçecek.



Ligde oluşan puan durumu ve ikinci devrenin ilk maçları ise şöyle:



Puan durumu





TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1-Beşiktaş Mogaz 12 11 0 1 394 315 79 22 2-Büyükşehir Bld. Ankaraspor 12 9 0 3 353 329 24 18 3-Göztepe 12 8 1 3 337 315 22 17 4-SELKA Eskişehir Hentbol 12 7 1 4 334 323 11 15 5-Nilüfer Belediyespor 12 5 4 3 320 305 15 14 6-Antalyaspor 12 6 2 4 313 318 -5 14 7-Adıyaman Belediyespor 12 2 6 4 305 311 -6 10 8-Beykoz Belediyespor 12 2 4 6 324 334 -10 10 9-Serik Belediyespor 12 4 2 6 306 319 -13 10 10-MYK Hentbol 12 4 1 7 295 333 -38 9 11-Merzifon Belediyespor 12 2 2 8 293 314 -21 6 12-Aziziye Belediyesi Termalspor 12 2 2 8 338 364 -26 6 13-Maliye Piyango 12 2 1 9 326 358 -32 5