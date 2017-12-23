Hentbol: Erkekler Süper Lig'de Görünüm
Erkekler Hentbol Süper Lig'in ilk devresi tamamlandı.
Erkekler Hentbol Süper Lig'in ilk devresi tamamlandı.
Beşiktaş Mogaz topladığı 22 puanla ilk yarıyı lider bitirdi. Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 18 puanla ikinci, Göztepe de 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Ligin son 3 sırasında sırasıyla 6'şar puanlı takımlar Merzifon Belediyespor ve Aziziye Belediyesi Termalspor ile 5 puanlı Maliye Piyango kaldı.
Erkekler Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçları 21 Ocak 2018 Pazar günü oynanacak. İlk haftada Beşiktaş Mogaz, bay geçecek.
Ligde oluşan puan durumu ve ikinci devrenin ilk maçları ise şöyle:
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1-Beşiktaş Mogaz
|12
|11
|0
|1
|394
|315
|79
|22
|2-Büyükşehir Bld. Ankaraspor
|12
|9
|0
|3
|353
|329
|24
|18
|3-Göztepe
|12
|8
|1
|3
|337
|315
|22
|17
|4-SELKA Eskişehir Hentbol
|12
|7
|1
|4
|334
|323
|11
|15
|5-Nilüfer Belediyespor
|12
|5
|4
|3
|320
|305
|15
|14
|6-Antalyaspor
|12
|6
|2
|4
|313
|318
|-5
|14
|7-Adıyaman Belediyespor
|12
|2
|6
|4
|305
|311
|-6
|10
|8-Beykoz Belediyespor
|12
|2
|4
|6
|324
|334
|-10
|10
|9-Serik Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|306
|319
|-13
|10
|10-MYK Hentbol
|12
|4
|1
|7
|295
|333
|-38
|9
|11-Merzifon Belediyespor
|12
|2
|2
|8
|293
|314
|-21
|6
|12-Aziziye Belediyesi Termalspor
|12
|2
|2
|8
|338
|364
|-26
|6
|13-Maliye Piyango
|12
|2
|1
|9
|326
|358
|-32
|5
14. hafta maçları
Merzifon Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol, MYK Hentbol-Göztepe, Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor, Serik Belediyespor-Antalyaspor, Maliye Piyango-Adıyaman Belediyespor ve Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Belediyespor.
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