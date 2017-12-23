Hentbol: Erkekler Süper Lig'de Görünüm

Erkekler Hentbol Süper Lig'in ilk devresi tamamlandı.

Hentbol: Erkekler Süper Lig'de Görünüm

Erkekler Hentbol Süper Lig'in ilk devresi tamamlandı.

Beşiktaş Mogaz topladığı 22 puanla ilk yarıyı lider bitirdi. Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 18 puanla ikinci, Göztepe de 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ligin son 3 sırasında sırasıyla 6'şar puanlı takımlar Merzifon Belediyespor ve Aziziye Belediyesi Termalspor ile 5 puanlı Maliye Piyango kaldı.

Erkekler Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçları 21 Ocak 2018 Pazar günü oynanacak. İlk haftada Beşiktaş Mogaz, bay geçecek.

Ligde oluşan puan durumu ve ikinci devrenin ilk maçları ise şöyle:

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAvP
1-Beşiktaş Mogaz1211013943157922
2-Büyükşehir Bld. Ankaraspor129033533292418
3-Göztepe128133373152217
4-SELKA Eskişehir Hentbol127143343231115
5-Nilüfer Belediyespor125433203051514
6-Antalyaspor12624313318-514
7-Adıyaman Belediyespor12264305311-610
8-Beykoz Belediyespor12246324334-1010
9-Serik Belediyespor12426306319-1310
10-MYK Hentbol12417295333-389
11-Merzifon Belediyespor12228293314-216
12-Aziziye Belediyesi Termalspor12228338364-266
13-Maliye Piyango12219326358-325


14. hafta maçları

Merzifon Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol, MYK Hentbol-Göztepe, Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor, Serik Belediyespor-Antalyaspor, Maliye Piyango-Adıyaman Belediyespor ve Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Belediyespor.

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