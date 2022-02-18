Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları oynanacak.
TOKAT (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
20 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor- Tokat Gençlik (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
17.00 MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor (THF)
17.00 Antalyaspor-Mamak Belediyespor (Mavi)
20.00 Eskişehir Orman-Beşiktaş (Porsuk)
21 Şubat Pazartesi:
14.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
AA / Süha Gür - Spor