Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında 5 karşılaşma oynandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında 5 karşılaşma oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Tokat Gençlik-Beşiktaş: 23-44
Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 28-26
Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor: 27-25
Mamak Belediyespor-Spor Toto: 21-40
Antalyaspor-Hatayspor: 26-29
Türkiye Hentbol Federasyonunun maç programında, bugün oynanması gereken İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol karşılaşmasının iptal edildiği belirtildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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