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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında 5 karşılaşma oynandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında 5 karşılaşma oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Tokat Gençlik-Beşiktaş: 23-44

Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 28-26

Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor: 27-25

Mamak Belediyespor-Spor Toto: 21-40

Antalyaspor-Hatayspor: 26-29

Türkiye Hentbol Federasyonunun maç programında, bugün oynanması gereken İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol karşılaşmasının iptal edildiği belirtildi.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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