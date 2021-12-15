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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 27-26 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 27-26 yendi.

Recep Şahin Göktürk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-12 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 27-26 üstün ayrıldı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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