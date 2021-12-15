Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 27-26 yendi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 27-26 yendi.
Recep Şahin Göktürk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-12 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 27-26 üstün ayrıldı.
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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