Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. haftaya tek maçla devam edildi.
ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. haftaya tek maçla devam edildi.
Ligin 11. haftasında Eskişehir Ormanspor, Porsuk Spor Salonu'nda Mamak Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıyı 14-10 önde bitiren ev sahibi ekip, sahadan 33-26 galip ayrıldı.
Hafta, yarın saat 13.00'de başlayacak Spor Toto-Antalyaspor maçıyla sona erecek.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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