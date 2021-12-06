Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda MYK Hentbol'u 36-25 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-13 önde tamamlayan Hatayspor, sahadan 36-25 galip ayrıldı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?