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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda MYK Hentbol'u 36-25 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda MYK Hentbol'u 36-25 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-13 önde tamamlayan Hatayspor, sahadan 36-25 galip ayrıldı.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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