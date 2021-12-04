Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına 4 maçla devam edildi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına 4 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 23-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 19-27
Mamak Belediyesi Gençlik Spor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-27
Antalyaspor-Eskişehir Ormanspor: 22-21
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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