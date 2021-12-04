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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına 4 maçla devam edildi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına 4 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 23-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 19-27

Mamak Belediyesi Gençlik Spor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-27

Antalyaspor-Eskişehir Ormanspor: 22-21

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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