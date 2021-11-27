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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasına 4 maçla devam edildi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasına 4 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto-MYK Hentbol: 36-21

Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Antalyaspor : 29-35

Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 26-28

Eskişehir Orman- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 33-27

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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