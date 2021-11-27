Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasına 4 maçla devam edildi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasına 4 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto-MYK Hentbol: 36-21
Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Antalyaspor : 29-35
Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 26-28
Eskişehir Orman- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 33-27
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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