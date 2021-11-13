Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tokat Gençlik-Mamak Belediyespor: 31-37
Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 26-28
Eskişehir Orman-Hatayspor: 28-23
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol: 31-23
Nilüfer Belediyespor- Antalyaspor : 33-30
Beşiktaş- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 27-17
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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