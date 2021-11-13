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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tokat Gençlik-Mamak Belediyespor: 31-37

Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 26-28

Eskişehir Orman-Hatayspor: 28-23

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol: 31-23

Nilüfer Belediyespor- Antalyaspor : 33-30

Beşiktaş- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 27-17

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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