Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 31-23 yendi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 31-23 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Kaan Çınar ve Hasan Kılıç hakem ikilisi yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 11-9 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, sahadan 31-23 galip ayrıldı.
AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri