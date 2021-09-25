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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 31-23 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 31-23 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Kaan Çınar ve Hasan Kılıç hakem ikilisi yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 11-9 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, sahadan 31-23 galip ayrıldı.

AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri
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