Hentbol: Erkekler Süper Lig
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1 erteleme maçı oynandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1 erteleme maçı oynandı.
Ligin 17. haftasında oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakası yapıldı.
Recep Şahin Koktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 13-10 önde tamamlarken, Beykoz Belediyespor salondan 31-28 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz