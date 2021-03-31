Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1 erteleme maçı oynandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1 erteleme maçı oynandı.

Ligin 17. haftasında oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakası yapıldı.

Recep Şahin Koktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 13-10 önde tamamlarken, Beykoz Belediyespor salondan 31-28 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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