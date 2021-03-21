Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

21.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:15
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Ligin 17. haftası, tek maç haricinde tamamlandı. Bugün oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Güneysuspor-Spor Toto: 29-37

Göztepe-Antalyaspor: 27-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi: 35-25

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-MYK Hentbol: 26-30

Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 27-36

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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