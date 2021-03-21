Hentbol: Erkekler Süper Lig
21.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:15
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Ligin 17. haftası, tek maç haricinde tamamlandı. Bugün oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Güneysuspor-Spor Toto: 29-37
Göztepe-Antalyaspor: 27-28
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi: 35-25
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-MYK Hentbol: 26-30
Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 27-36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay