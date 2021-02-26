Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

26.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:12
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında MYK Hentbol, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi'yi deplasmanda 32-29 mağlup etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında MYK Hentbol, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi'yi deplasmanda 32-29 mağlup etti.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 17-14 üstün tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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