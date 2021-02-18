Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ankara'da saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

20 Şubat Cumartesi:

14.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)

17.00 Beşiktaş Aygaz-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Süleyman Seba)

21 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor (Muğla Menteşe)

15.30 Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Üçevler)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan