Hentbol: Erkekler Süper Lig
03.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:00
Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 37-33 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 37-33 yendi.
THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Köyceğiz Belediyespor, 19-13 üstün tamamladı. İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, maçtan 37-33 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak