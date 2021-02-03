Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

03.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:00
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 37-33 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 37-33 yendi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Köyceğiz Belediyespor, 19-13 üstün tamamladı. İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, maçtan 37-33 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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