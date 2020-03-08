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Beşiktaş, Beykoz, Spor

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında lider Beşiktaş Aygaz, ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u 33-29 mağlup etti.

08.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:22
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında lider Beşiktaş Aygaz, ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u 33-29 mağlup etti.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-12 üstün tamamlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan da 33-29 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş Aygaz, galibiyet sayısını 13'e yükseltti. Beykoz Belediyespor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı Beykoz Belediyespor, deplasmanda 23-20 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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