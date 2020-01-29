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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda CIP Travel Antalyaspor'u 27-21 yendi.

29.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:56
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Aygaz, deplasmanda CIP Travel Antalyaspor'u 27-21 yendi.

Antalya Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini Beşiktaş Aygaz, 13-6 önde tamamlandı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş Aygaz, karşılaşmadan 27-21 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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