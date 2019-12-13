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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.

13.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:44
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.


Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:


15 Aralık Pazar:

13.00 Güneysu-MYK Hentbol (Güneysu)

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Celal Atik)

17.00 CIP Travel Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

18.00 Göztepe-Spor Toto (Celal Atik)

Kaynak: AA
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