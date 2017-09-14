Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Serik Belediyespor, ilk hafta deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.



Serik Spor Salonu'nda başantrenör Tufan Dağseven yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, çift kale maçla sona erdi.



Tam kadro olarak antrenmana çıkan yeşil beyazlı ekibe, idman sonunda Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, baklava ikram ederek moral verdi.



Başantrenör Tufan Dağseven, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlamak istediklerini söyledi. Dağseven, "Bu hafta sonu Antalyaspor maçımız var. Güzel bir Antalya derbisi olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlamak istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok." dedi.



Dağseven, ligde ilk 5 içerisinde yer alıp Avrupa kupalarında isimlerini duyurmak istediklerini sözlerine ekledi.