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Hentbol: Erkekler Ehf Kupası

Hentbol Erkekler EHF Kupası 1. ön eleme turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Kosova temsilcisi BESA Fam Gas'ı 35-23 yendi.

Hentbol: Erkekler Ehf Kupası

Hentbol Erkekler EHF Kupası 1. ön eleme turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Kosova temsilcisi BESA Fam Gas'ı 35-23 yendi.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 8 sayı farkla 29-21 kaybeden Beykoz Belediyespor, rakibine rövanşta 12 sayı fark atarak, adını bir üst tura yazdırdı.

Beykoz Belediyespor, 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Malmö'nün rakibi oldu.