Hentbol: Erkekler Ehf Kupası
Hentbol Erkekler EHF Kupası 1. ön eleme turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Kosova temsilcisi BESA Fam Gas'ı 35-23 yendi.
Hentbol Erkekler EHF Kupası 1. ön eleme turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Kosova temsilcisi BESA Fam Gas'ı 35-23 yendi.
Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 8 sayı farkla 29-21 kaybeden Beykoz Belediyespor, rakibine rövanşta 12 sayı fark atarak, adını bir üst tura yazdırdı.
Beykoz Belediyespor, 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Malmö'nün rakibi oldu.