Hentbol: Erkekler Challenge Kupası

24.10.2019 11:50

Beykoz Belediyespor Hentbol Takımı, Erkekler Challenge Kupası 3. turunda Litvanya'nın Granitas-Karys ekibiyle karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Belediyespor ile Granitas-Karys arasındaki iki karşılaşmada İstanbul'da oynanacak.

Turun ilk maçı 23 Kasım Cumartesi günü, rövanşı ise 24 Kasım Pazar günü Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yapılacak. Her iki karşılaşmada saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: AA