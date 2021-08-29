Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi
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Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi

Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçında Spor Toto, Alman ekibi Rhein-Neckar Löwen'e 42-22 yenildi.

Hentbol Erkekler Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçında Spor Toto, Alman ekibi Rhein-Neckar Löwen'e 42-22 yenildi.

Östringen Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da Rhein-Neckar Löwen'in 23-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Almanya'da dün yapılan ilk karşılaşmayı da 38-22 kaybeden Spor Toto, organizasyona veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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